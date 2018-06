Angleterre: "Walker aurait dû être expulsé" 

L'Angleterre a débuté la Coupe du monde en Russie par une très difficile victoire face à la Tunisie (2-1). Un succès arraché dans les derniers instants par un but signé Kane, auteur d'un doublé. Mais cette rencontre a également été marquée par le geste de Kyle Walker auteur d'un coup de coude sur Ben Youssef. "C'était un penalty, il n'y a aucun doute là-dessus. Il le frappe et il est vraiment très chanceux de s'en tirer avec un carton jaune parce que selon la réglementation, pour un coup de coude, c'est une expulsion, un carton rouge", a plaidé Peter Schmeichel, ancien gardien de Manchester United et du Danemark, pour Russia Today.