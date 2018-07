Touché à l’aine, l’attaquant de Leicester City a été privé de séance de tirs au but par son sélectionneur Gareth Southgate, lui préférant un Eric Dier au top de sa forme, qui a offert la qualification aux Three Lions. Toujours aux soins, Vardy a engagé une course contre-la-montre pour être disponible samedi soir, mais le manque de temps pourrait lui être fatal.

Edinson Cavani ne pourrait ainsi pas être le seul attaquant absent de ces quarts de finale, alors que les doutes concernant Harry Kane ont été levés.