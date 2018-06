Angleterre: Sterling titulaire à Wembley

Dans la tourmente ces derniers jours pour s’être fait tatouer un fusil d'assaut sur un mollet, Raheem Sterling est bien aligné d’entrée avec la sélection anglaise pour le match de préparation à la Coupe du monde contre le Nigeria, ce samedi à Wembley.

L’attaquant de Manchester City accompagne Dele Alli et Harry Kane aux avant-postes. Alors que Jordan Henderson est au repos et Ruben Loftus-Cheek sur le banc, Jesse Lingard est placé aux côtés d’Eric Dier dans le 3-4-1-2 de Gareth Southgate.

Jamie Vardy, Marcus Rashford ou Danny Welbeck sont sur le banc.

Here's how the #ThreeLions will line up today! pic.twitter.com/zBomkb6Tmt