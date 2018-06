Angleterre: Southgate s'est disloqué... l'épaule

Le sélectionneur de l'Angleterre avait des fourmis dans les jambes. Alors qu'il avait donné un jour de repos à ses joueurs, il s'est lancé le défi de battre son record sur 10 kilomètres. Malheureusement pour lui, Gareth Southgate a chuté, il a essayé de se rattraper en tendant le bras, un mauvais réflexe qui lui a valu de se disloquer l'épaule, informe Sky Sports.

Southgate tripped, fell on 10k run. Tried to break fall with arm & elbow. Dislocated shoulder.

FA doctor on run behind him treated him. Ambulance came to hotel at 1.50. Shoulder put back in. He’s in pain, scratches on arm. Took team meeting tonight. Will be at training tomorrow.