Angleterre: Rashford toujours sur le flanc

Pour la deuxième journée de suite, Marcus Rashford n'a pas participé à l'entraînement collectif de l'équipe d'Angleterre ce jeudi.

L'attaquant de Manchester United, excellent durant la préparation, a pris un coup au genou selon son sélectionneur, Gareth Southgate. Mercredi soir, il s'était montré rassurant sur Twitter en indiquant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter.

L'Angleterre lancera son Mondial lundi contre la Tunisie.

Thanks for the messages I've been getting. Picked up a slight niggle but nothing to worry about #ThreeLions