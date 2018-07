Angleterre-Pickford: "Les supporters anglais sont d’un autre niveau"

Comme les Suédois, les fans anglais s’étaient déplacés en nombre à Samara samedi pour leur quart de finale de Coupe du monde remporté 2-0 par les hommes de Gareth Southgate.

"Les supporters anglais sont d’un autre niveau et nous avons vraiment apprécié jouer dans cette ambiance, a déclaré Jordan Pickford, un gardien d’Everton encore auteur de plusieurs parades d’exception. On savait que ça allait être dur, on savait ce que la Suède allait proposer et on l’a très bien géré. Après ce premier arrêt face à Berg, ça m’a mis dans le match jusqu’à la fin. Maintenant, on a toujours dit qu’on allait prendre les matches les uns après les autres et qu’on pouvait créer notre propre histoire… Je n’étais même pas né la dernière fois que l’Angleterre a atteint une demi-finale de Coupe du monde (en 1990, ndlr) !"