Angleterre-Kane: "On est comme une famille"

De retour en quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 2006, les Anglais affrontent la Suède samedi soir (20h heure française) à Sotchi.

Meilleur buteur de la compétition avec 6 buts, dont 3 inscrits sur penalty, Harry Kane a souligné en conférence de presse à quel point le groupe de Three Lions était soudé.

"On est comme une famille. On passe beaucoup de temps ensemble et on s’entend tous très bien. Je les vois comme mes frères et c’est réciproque. On ferait tout les uns pour les autres", a déclaré l’attaquant de Tottenham.