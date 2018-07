Angleterre: Du monde à l'infirmerie

Mardi soir, l'Angleterre est parvenue à se défaire de la Colombie (1-1, 4-3 t.a.b.) en huitième de finale de la Coupe du monde, et se prépare à affronter la Suède samedi prochain. Or, le sélectionneur Gareth Southgate ne semble pas avoir les moyens de savourer cette qualification. Et pour cause, de nombreux pépins physiques sont à déplorer chez les Three Lions.

Ainsi, Jamie Vardy, entré en lieu et place de Raheem Sterling à la 88e minute, souffre de l'aine et n'a pas frappé le cinquième tir au but comme convenu, laissant sa place à Eric Dier. L'attaquant de Leicester City apparaît incertain pour le quart de finale face aux Scandinaves. Par ailleurs, Ashley Young et Kyle Walker ont terminé la rencontre face aux Cafeteros avec des crampes, alors que Harry Kane est touché au dos et que Dele Alli souffre toujours d'une cuisse qui l'a privé de deux rencontres de poules.