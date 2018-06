Angleterre: Delph autorisé à quitter la sélection

Fabian Delph, le joueur de Manchester City, va effectuer un aller-retour express entre la Russie et l'Angleterre dans les jours qui viennent. L'ancien joueur d'Aston Villa a reçu l'aval de Gareth Southgate, son sélectionneur, pour tenter d'assister à la naissance de son troisième enfant. Le terme de la grossesse de la compagne de Delph est prévu le 30 juin et un avion sera laissé à disposition milieu polyvalent dès que les choses se seront accélérées, annonce Reuters. L'Angleterre affrontera la Belgique pour son dernier match dans le groupe G le 28 juin. Fabian Delph est susceptible de le manquer, mais devra être revenu quatre jours plus tard pour participer aux huitièmes de finales si les Three Lions s'y sont qualifiés.