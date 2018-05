Amicaux: Le Maroc et le Sénégal muets

Jeudi soir, le Maroc, qui figurera dans le groupe B de la Coupe du monde en compagnie du Portugal, de l'Espagne et de l'Iran, disputait un match amical face à l'Ukraine. Et les Lions de l'Atlas du Français Hervé Renard ont dû se contenter d'un match nul et vierge (0-0).

Dans le même temps, le Sénégal était au Luxembourg et s'est également montré incapable de faire la différence (0-0), les Lions de la Teranga étant eux promis en Russie à des confrontations avec la Pologne, la Colombie et le Japon dans le groupe H.