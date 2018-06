Amical: Sans Glik, la Pologne tenue en échec par le Chili 

Plus que jamais la Pologne espère un miracle qui permettrait à son défenseur Kamil Glik, blessé à une épaule et annoncé forfait pour le Mondial par Zbigniew Boniek, le président de la fédération lui-même, de revenir à temps pour jouer un ou plusieurs matches de la phase de groupes de la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet). Le Monégasque n'a finalement pas été opéré et figure bien sur la liste des 23 sélectionnés communiquée à la FIFA.

Car la prestation des joueurs d'Adam Nawalka ce vendredi soir, à Poznan, face au Chili lors d'un 3e match de préparation, après une défaite contre le Nigeria (0-1) et une victoire sur la Corée du Sud (3-2), a été marquée par un effondrement. Alors que les coéquipiers de Robert Lewandowski, auteur de l'ouverture du score (30e), menaient de 2 buts après le break, signé Piotr Zielinski (34e), les Chiliens sont revenus au score dans la foulée par Diego Valdes (38e) puis par Miiko Albornoz (58e).

Les Polonais, placés dans le Groupe H aux côtés du Japon, de la Colombie et du Sénégal, doivent encore s'étalonner une dernière fois contre la Lituanie mardi, à Varsovie.