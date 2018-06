Amical: Le Sénégal s'impose face à la Corée du Sud

Lundi après-midi en Autriche, le Sénégal l’a emporté face à la Corée du Sud (2-0) en match de préparation à la Coupe du monde. C’était le dernier match des deux sélections avant leur entrée dans le tournoi.

Avec un but contre son camp, le défenseur coréen Kim Young-Gwon a permis au Sénégal de mener au score (67e), avant que l’attaquant d’Amiens Moussa Konaté ne scelle la marque sur penalty en fin de match.

Les deux équipes ont vécu une période de préparation à la Coupe du monde sans éclat: sur trois matches, le Sénégal n’en a gagné qu'un (nul contre le Luxembourg et défaite contre la Croatie), et la Corée du Sud a concédé deux défaites (Bosnie et donc Corée du Sud), un nul (Bolivie) et n'a remporté qu'une seule rencontre (Honduras). La Corée du Sud affrontera la Suède le lundi 18 juin pour débuter sa Coupe du monde, tandis que le Sénégal rencontrera la Pologne le lendemain.