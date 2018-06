Amical: L'Allemagne perd en Autriche !

L'Allemagne a été vaincue samedi en Autriche (2-1) en match amical de préparation à la Coupe du monde 2018. Avec 1h45' de retard par rapport à l'horaire initialement prévu, le coup d'envoi ayant finalement été repoussé à 19h45 à cause d'un orage, la Mannschaft avait d'abord ouvert le score par Özil en première période (12e). Mais les Autrichiens, malgré la titularisation de Manuel Neuer qui rejouait pour la première fois depuis plus de huit mois, ont marqué coup sur coup après la pause par Hinteregger (53e) et Schöpf (69e). Il y avait tout de même de nombreux absents de marque côté allemand: Mats Hummels, Toni Kroos, Thomas Müller et Jérôme Boateng.