Amical: La Suisse domine le Japon 

Orpheline de "Coach Vahid", débarqué sans ménagement par sa fédération malgré la qualification pour le Mondial, la sélection japonaise a connu une dernière sortie difficile en préparation ce vendredi, à Cornaredo (près de Lugano), où les Nippons s'inclinent face à un autre qualifié, la Suisse, victorieuse (2-0). Deux buts inscrits juste avant la pause, sur penalty par Ricardo Rodriguez (42e), et en fin de rencontre par Haris Seferovic (82e) font le bonheur des Helvètes qui se frotteront en Russie, dans le Groupe E, non seulement au Brésil, mais aussi à la Serbie et au Costa-Rica. Dans le Groupe H, le Japon sera opposé à la Colombie, la Pologne et le Sénégal.