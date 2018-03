Amical: La Belgique cartonne, la Pologne tâtonne

La Belgique n’a fait qu’une bouchée de l’Arabie Saoudite (4-0), mardi soir, en match amical de préparation à la Coupe du monde 2018. Lukaku, auteur d’un doublé (13e, 39e), Batshuayi (77e) et De Bruyne (78e) ont permis aux Diables Rouges de faire la différence.

De son côté, la Pologne a eu plus de mal à se défaire de la Corée du Sud. Lewandowski (32e), Grosicki (45e) et Zielinski (90e+2) ont donné la victoire aux Polonais, alors que Lee Chang-Min (85e) et Hwang Hee-Chan avaient ramené leur équipe à hauteur en fin de rencontre.