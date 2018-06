Allemagne: Pourquoi Sané a été recalé

Attendu pour être parmi les 23 Allemands retenus par Joachim Low pour défendre le titre de champion du mondes remporté par la Mannschaft en 2014, Leroy Sané n’a finalement pas été retenu par le sélectionneur allemand, ce dernier lui préférant Julian Brandt malgré la belle saison réussie par l’ancien avec Manchester City.

Et à en croire les explications fournies par Joachim Low, Leroy Sané paierait là ses dernières sorties avec l’Allemagne, rarement convaincantes. "Les postes d'ailiers sont bien pourvus par Thomas Müller et Marco Reus, Julian Draxler. C'était une décision très proche entre Leroy Sané et Julian Brandt, les deux ont de grandes qualités, très forts dans les dribbles. Leroy Sané est un grand talent, incontestablement. Il sera bientôt de nouveau avec nous, à partir de septembre nous allons renforcer notre travail avec lui, mais il n'a peut-être pas complètement tout donné dans ses matchs avec l'équipe nationale", a ainsi expliqué Löw dans des propos relayés par Bild.