Allemagne: Neuer toujours incertain

Manuel Neuer participera-t-il à la Coupe du monde ? La question reste entière à désormais quelques jours de l'annonce de la liste officielle. Le portier n'a pas joué de l'année et laisse planer le doute. "On a eu plusieurs discussions avec Joachim (Löw, le sélectionneur). Je suis proche également d'Andreas Köpke (l'entraîneur des gardiens) et on a discuté. Ils sont bien informés et quand ils auront quelque chose à me dire, ils me le feront savoir", a-t-il expliqué à la presse allemande.

Et à une question plus précise sur sa présence au Mondial, il a répondu: "Je ne sais pas".