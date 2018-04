Allemagne: Neuer s’interroge

Victime d’une fracture du métatarse et opéré du pied gauche en septembre dernier, Manuel Neuer a effectué son retour à l’entraînement du Bayern Munich la semaine dernière.

Mais le gardien allemand ne sait toujours pas quand il pourra rejouer à nouveau, ce qui pose inévitablement des questions sur sa prochaine participation à la Coupe du monde.

"Après une blessure comme celle que j’ai eue, la motivation vient de partout: un match de Bundesliga, la finale de la Coupe, la Ligue des champions. J’aimerais évidemment aider l’équipe mais je dois attendre pour voir comment se déroulent les prochaines étapes. Ce que vont dire les docteurs est aussi important: à quel moment vais-je pouvoir revenir ? Et puis en plus de ça, je dois être satisfait de mon niveau de performance et être honnête avec moi-même: est-ce que je peux redevenir celui que j’étais après une si longue période d’absence ? Ou est-ce que je dois dire: je suis encore loin et j’ai besoin de plus de temps ? Je ne peux pas répondre aujourd’hui, il y a encore beaucoup d’interrogations", a-t-il déclaré à Sport Bild.