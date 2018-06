Allemagne: Le grand retour de Neuer 

Blessé en septembre dernier avec le Bayern, Manuel Neuer effectue son retour à la compétition avec la sélection allemande ce samedi pour le premier match de préparation à la Coupe du monde contre l’Autriche.

L’avant-centre Nils Petersen honore sa première selection, tandis que Julian Draxler n’est pas aligné d’entrée. Mats Hummels, Jérôme Boateng, Toni Kroos et Thomas Müller sont ménagés.

TEAM NEWS @Manuel_Neuer makes his Germany return in today's friendly vs. @oefb1904 #DieMannschaft #ZSMMN #AUTGER pic.twitter.com/wxgGiFWAvn