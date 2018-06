Allemagne: La stat qui fait (très) mal

Pour la première fois de son histoire, l’Allemagne a donc échoué dès la phase de poules de la Coupe du monde en Russie, entretenant ainsi l’idée d’une malédiction pour le champion du monde en titre.

Et si les Allemands, battus par la Corée du Sud, mercredi (2-0), n’ont pas passé l’écueil du premier tour – une première depuis 1938 -, c’est en grande partie du fait de son impuissance devant les buts. Ou de sa maladresse.

Avec deux maigres buts au compteur, la Mannschaft est parmi les pires attaques de la compétition. Et ce alors qu’elle est l’équipe qui a le plus tiré au but avec pas moins de 72 tentatives. Son ratio n’est donc que de 2,77%. Rédhibitoire donc.