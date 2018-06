Allemagne-Kroos: "Nous avons ce que nous méritons"

De la désillusion aux explications. Éliminés de la Coupe du monde dès la phase de poules, et ce pour la première fois de leur histoire, les footballeurs allemands sont invités à réagir depuis. Interrogé par The Telegraph, Toni Kroos n'a pas tourné autour du pot. "Nous n’en avons pas assez fait, a confié le milieu de terrain du Real Madrid. Pour être honnête, si nous n’arrivons pas à marquer le moindre but en 90 minutes contre la Corée du Sud, c’est que nous ne méritons absolument pas de passer. Nous avons ce que nous méritons. Inutile de parler de malchance car il n’en est rien." Battue par la Corée du Sud (0-2) lors de son dernier match de poule, l'Allemagne a terminé avec trois points à la dernière place du groupe F, derrière la Suède, le Mexique et donc la Corée du Sud.