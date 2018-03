Allemagne-Khedira: "Ne vous inquiétez pas"

Remplacé peu avant l’heure de jeu vendredi à Düsseldorf lors du match nul entre l’Allemagne et l’Espagne (1-1), Sami Khedira, qui se tenait la cuisse droite, s’est montré rassurant sur Twitter.

"Ne vous inquiétez pas après mon remplacement : c’était seulement une mesure de précaution parce que j’ai ressenti une petite gêne", a-t-il expliqué.

Le milieu de terrain de la Juventus doit passer des tests dimanche pour savoir s’il sera rétabli afin de disputer la rencontre face au Brésil mardi.

It’s been a good match against a very tough opponent. ⚽ We know that it’s never easy against Spain! By the way, don’t worry about my sub: It was only a precautionary measure after I felt a small induration. But now everything is fine again! #SK6 #DieMannschaft pic.twitter.com/76q3RhdSz7