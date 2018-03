Allemagne-Brésil: Trois absents de marque pour la Mannschaft

Tandis qu’Emre Can, blessé au dos et sorti prématurément vendredi soir lors du match opposant l’Allemagne à l’Espagne (1-1), est rentré du côté de Liverpool pour se faire soigner, deux autres joueurs seront absents pour affronter le Brésil mardi soir. La Fédération allemande de football (DFB) a ainsi annoncé que Thomas Mueller et Mesut Özil ne faisaient pas partie du groupe qui rencontrera les Auriverde. En revanche, la Mannschaft voit le retour de Sebastian Rudy puisque le milieu du Bayern, qui avait manqué le match face à l’Espagne en raison de la naissance de son fils, a retrouvé ses compatriotes.