Allemagne: Bierhoff confiant pour Neuer

Absent des terrains depuis huit mois, Manuel Neuer n'a disputé cette saison que trois petits matches de Bundesliga et une rencontre de Ligue des champions avec le Bayern Munich, passant le reste de son temps à l'infirmerie. Le gardien de but international allemand continue néanmoins de croire en la possibilité de participer à la prochaine Coupe du monde avec la NationalMannschaft.

Et le manager général de la sélection nationale est de cet avis également. "Je reste confiant et je suis persuadé que Manuel Neuer sera bien présent à la Coupe du monde, assure Oliver Bierhoff pour Kicker. Nous suivons ses progrès au jour le jour. C'est important qu'il retrouve le rythme progressivement et qu'on le laisse tranquille en attendant qu'il soit en forme".