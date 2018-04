Fed Cup : Parmentier y était presque face à Stephens !

Pauline Parmentier s'est inclinée face à Sloane Stephens, ce samedi lors du premier match de la demi-finale de Fed Cup entre la France et les Etats-Unis. La Tricolore, classée 122e au classement WTA, a pourtant longuement contrarié la neuvième joueuse mondiale sur la terre battue d'Aix-en-Provence.

Mais l'Américaine, plus solide durant les moments décisifs, a imposé sa loi en deux manches et 2h23 de jeu (7-6[3], 7-5). Parmentier ruminera peut-être ses cinq balles de sets non converties en première manche puis ce break d'avance perdu dans la seconde...

Les tenantes du titre prennent l'avantage (0-1). La deuxième rencontre opposera dans quelques minutes Kristina Mladenovic à Coco Vandeweghe.