Strycova et les Tchèques prennent l’avantage

Favorites de la finale de la Fed Cup, malgré le forfait de dernière minute, pour la première journée, de Petra Kvitova (malade), face à une équipe américaine privée de la plupart de ses meilleurs joueuses, les Tchèques mènent 1-0 à l’issue du premier simple.

Barbora Strycova a dominé Sofia Kenin à Prague (6-7[5], 6-1, 6-4), alors que le deuxième simple va mettre aux prises Katerina Siniakova et Alison Riske.

A win in her last-ever #FedCup tie!@BaraStrycova defeats Sofia Kenin 67(5) 61 64 in two hours 43 minutes to give the hosts a 1-0 lead in Prague. #FedCupFinal 1️⃣ 0️⃣ pic.twitter.com/jGm3CpLjlb