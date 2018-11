Les Tchèques doublent la mise

Après la victoire de Barbora Strycova contre Sofia Kenin (6-7[5], 6-1, 6-4), les Tchèques ont également remporté le deuxième simple samedi après-midi, et ne sont plus qu’à un succès d’un nouveau sacre en Fed Cup, qui serait le quatrième en cinq ans.

Katerina Siniakova a dominé Alison Riske en deux manches (6-3, 7-6[2]).

Perfect day in Prague! @K_Siniakova defeats Alison Riske 63 76(2) to put the hosts 2-0 up on day one of the #FedCupFinal



2️⃣ 0️⃣ pic.twitter.com/Jgkxd9JmSq