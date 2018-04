Les Etats-Unis sans les Williams face aux Bleues

Présentes au 1er tour face aux Pays-Bas (3-1) et associées en double, les soeurs Williams, Serena et Venus, ne seront pas à Aix-en-Provence pour la demi-finale de Fed Cup entre la France et les Etats-Unis (21-22 avril).

La formation américaine aura tout de même fière allure avec trois joueuses du Top 20, Sloane Stephens (9e), Madison Keys (13e) et Coco Vandeweghe (16e), ainsi que Bethanie Mattek-Sands (31e en double).