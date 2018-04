Garcia toujours invisible en bleu

La n°1 française Caroline Garcia, qui pointe cette semaine au 7e rang mondial et dont le retour avait plus ou moins été pressenti ces derniers temps par son père, n'apparaît toujours pas dans la sélection française communiquée ce mercredi par le capitaine Yannick Noah et l'encadrement tricolore. Garcia n'a plus joué en bleu depuis la finale 2016, perdue face à la République tchèque.

Pour affronter les Etats-Unis les 21 et 22 avril, à l’Aréna du Pays d’Aix à Aix-en-Provence, en demi-finale de la Fed Cup, le capitaine des Bleues a ainsi retenu la n°2 tricolore Kristina Mladenovic (19e), ainsi que Pauline Parmentier (120e) et Amandine Hesse (195e). Soit très exactement la même composition qu'à l'occasion de la difficile qualification au tour précédent face à la Belgique (3-2). Ni Alizé Cornet (38e), sous le coup d'une procédure disciplinaire pour infraction au code antidopage, ni Océane Dodin (98e), qui s'est encore inclinée au premier tour du tournoi de Lugano ce mercredi, ne figurent dans cette liste.

Pour rappel, les Américaines, victorieuses au premier tour des Pays-Bas avec notamment les soeurs Williams en double, sont tenantes du titre après leur victoire l'an dernier face à la Biélorussie (3-2).