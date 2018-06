Vettel s'offre la pole 

Sebastian Vettel à jouer un sale un coup à ses principaux concurrents au titre mondial, ce samedi, lors des qualifications du GP du Canada… L’Allemand, qui déclarait vendredi au terme des essais libres "ne pas être totalement satisfait", ajoutant même "nous (Ferrari) ne sommes pas les favoris", a finalement surpris son monde en décrochant la pole position, ce samedi, sur le circuit Gilles Villeneuve, réalisant en prime un nouveau record de piste (1’10"764).

En s’offrant une 54e pole position en carrière, la 4e à Montréal et la première de Ferrari sur le tracé de l'Île Notre-Dame depuis Michael Schumacher en 2004, le pilote allemand a devancé la Mercedes de Valtteri Bottas et la Red Bull de Max Verstappen, qui avait pourtant dominé de la tête et des épaules les trois séances d'essais libres. Le Néerlandais s'élancera donc de la deuxième ligne, aux côtés d’un Lewis Hamilton hésitant, qui a notamment perdu du temps lors de son passage à l’épingle.

Du côté des Français, à noter la belle qualification pour Esteban Ocon (8e), à l’inverse de Pierre Gasly (16e). Pour sa part, Romain Grosjean a joué de malchance et occupera la dernière place sur la grille dimanche. Le pilote tricolore n'a pas pu prendre la piste à cause d'une soudaine casse moteur sur sa Haas. Déjà vendredi, lors des essais libres, il n'a rien pu faire pour éviter de percuter une marmotte qui se trouvait sur le circuit, abîmant le tout nouvel aileron de sa Haas.

