Vainqueur en Australie il y a deux semaines, Sebastian Vettel a récidivé ce dimanche à Bahreïn, profitant de sa pole pour survoler la course de bout en bout. Le pilote Ferrari s’impose devant les Mercedes de Valtteri Bottas et d’un Lewis Hamilton parti de la neuvième position sur la grille. Pierre Gasly, lui, s’invite à la quatrième place au volant de sa Toro Rosso et marque là ses premiers points en F1. Esteban Ocon se classe 10e sur Force India ; Romain Grosjean 15e sur Haas.