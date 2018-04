Vettel s'entête à Bahreïn

La saison commence mal pour le champion du monde en titre et son écurie. Devancé par Sebastian Vettel il y a deux semaines en Australie, Lewis Hamilton – poleman à Albert Park – n’a pas pu se battre pour la pole position ce samedi à Sakhir, futur théâtre du Grand Prix de Bahreïn. La faute à une pénalité de cinq places enregistrée en amont alors que le Britannique a dû procéder à un changement de boite de vitesses sur sa monoplace. Pénalité d’autant plus lourde que l’intéressé n’a pas franchement brillé ce jour au volant de sa Mercedes.

Jamais vraiment apparu dans le rythme en essais libres, Lewis Hamilton s’est contenté du quatrième chrono des qualifications, devancé même d’un dixième par son coéquipier Valtteri Bottas, lequel avait à cœur de se rattraper après sa sortie de piste en Q3 quinze jours plus tôt. C’est donc de la neuvième position qu’il s’élancera dimanche, dans le sillage de la Force India d’un Esteban Ocon qui, contrairement à Sergio Perez, a su s’inviter en Q3. La palme du pilote français ce samedi ne revient toutefois pas à ce dernier mais à Pierre Gasly, auteur du sixième chrono de la séance sur Toro Rosso et finalement promis à la cinquième place sur la grille.

En pointe, les honneurs reviennent au lauréat de la course inaugurale, Sebastian Vettel, lequel a pris le meilleur sur son homologue Kimi Räikkönen dans son dernier tour lancé. Avec à la clef un nouveau record du circuit de Sakhir: 1’27"958 – près d’une seconde plus vite que l’an passé. Devant pour 143 millièmes, l’Allemand signe ainsi sa troisième pole en carrière à Bahreïn – là aussi un record. En 2010, la gagne n’avait pas été au rendez-vous mais en 2012, si. Comme en 2013 et l’an passé bien sûr où le pilote de la Scuderia avait devancé sous le drapeau à damiers les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.