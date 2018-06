Vettel répond aux critiques sur l'ennui et renvoie vers... la Coupe du monde

Sebastian Vettel a été impérial à Montréal dimanche pour remporter le Grand Prix du Canada. Après la course, il a dû faire face à quelques critiques sur l'ennui présumé de la course, tout du moins aux avant-postes. Il y a répondu à sa manière: "La Coupe du monde débute la semaine prochaine et je vous promets que plein de matches ne seront pas excitants, mais les gens vont continuer à regarder et il y aura aussi des matches incroyables".

On aura donc encore des courses superbes et d'autres moins emballantes...