Vettel profite des déboires d'Hamilton

Les temps sont durs pour Lewis Hamilton. Deux semaines après avoir été battu sur ses terres par Sebastian Vettel, à Silverstone, le Britannique aura bien du mal à prendre sa revanche sur son rival lors du Grand Prix d'Allemagne. La séance de qualifications a tourné au cauchemar pour le champion du monde en titre, qui n'est pas allé plus loin que la Q1. En toute fin de parcours, alors qu'il avait assuré son passage en Q2 avec le 6e chrono, Hamilton a tiré trop large, endommageant sa monoplace en passant trop de temps sur le vibreur. Ses ingénieurs, à la radio, lui ont intimé l'ordre de se ranger sur le côté de la piste, pour ne pas aggraver les dégâts (problèmes hydrauliques).

Hamilton a alors tenté de pousser sa voiture jusqu'aux stands, à pied, avant de vite se rendre à l'évidence. Le quadruple champion du monde a semblé très affecté, signe qu'il traverse bel et bien une passe difficile (malgré sa prolongation actée cette semaine avec Mercedes), sentant peut-être que le vent est en train de tourner. Car Vettel, devant son public, n'a pas manqué d'en profiter. Mis sous pression par Vallteri Bottas, qui a sauvé les meubles pour les Flèches d'argent en se hissant en première ligne, entre les deux Ferrari, le pilote allemand a signé le record du circuit d'Hockenheim (1'11"212) pour aller chercher la pole, et régalé tout le peuple rouge.

"Merci aux supporteurs, de brandir autant de drapeaux rouges et allemands, a savouré Vettel sur Canal+. En Q1, je sentais que la voiture pouvait le faire. C'est quelque chose que parfois vous savez et c'est allé de mieux en mieux au fil de la séance. Lors de ma dernière tentative, j'ai senti que je pouvais encore améliorer mon chrono, il fallait que j'aille le chercher en moi et ça m'a offert une bonne dose d'adrénaline." Tout rigole, donc, pour Vettel. Mais avec un Hamilton revanchard (il partira 14e) et un Daniel Ricciardo qui s'élancera en fond de grille (*), la course de dimanche promet d'être animée.

(*) Le pilote australien a été pénalisé pour avoir changé le bloc propulseur de sa Red Bull, en vue du Grand Prix de Hongrie le week-end prochain.