Vettel perd gros à Hockenheim

Rien n’est jamais gagné d’avance. Surtout pas en F1. Sebastian Vettel le sait sans doute mieux que quiconque mais les piqûres de rappel en la matière font toujours mal. En particulier quand on évolue à domicile, sur un circuit qui vous a mené la vie dure par le passé et qui enfin semble s’offrir à vous. Dans un tournant véritable de la saison qui plus est. Poleman du jour, l’Allemand de la Scuderia Ferrari paraissait intouchable ce dimanche à Hockenheim, lancé vers la victoire avec une marge confortable quand tout à coup, dans la 52e des 67 boucles au menu, tout s’est effondré…

A hauteur du 13e virage, alors qu’un bref orage avait sévi quelque temps auparavant sur le GP d’Allemagne, Vettel a subitement tiré tout droit, dans l’incapacité de redresser pour éviter le bac à graviers et les panneaux publicitaires. Une fin de course brutale pour le leader – alors – du championnat. D’autant plus brutale que son rival, Lewis Hamilton, a profité à cet instant de l’entrée en piste de la voiture de sécurité pour recoller au peloton de tête et même prendre les commandes tandis que la meute ralliait les stands pour un ultime changement de pneumatiques.

Lui-même était en route pour le paddock quand une lueur de génie l’en a dissuadé – provoquant alors une manœuvre cavalière au niveau de l’entrée des stands. Une inspiration payante qui lui aura offert ni plus ni moins que la victoire. Mercedes ayant ensuite calmé les ardeurs d’un Valtteri Bottas qui, sitôt la "safety car" levée, n’avait pas hésité à attaquer son coéquipier pour la gagne. "Il pleuvait encore et on ne voulait pas prendre de risques avec la malchance qu’on a pu avoir dernièrement", justifiera Toto Wolff, le patron de l’écurie, après coup.

Hamilton quant à lui ne boude pas son plaisir. Parti 14e sur la grille après des qualifications chaotiques, le Britannique arrache les 25 points de la première place et reprend ainsi la tête du classement général. "C’était très difficile de partir de si loin, mais il faut toujours y croire. J'ai longuement prié avant le départ pour y arriver. Jamais je n'aurais pu espérer un tel résultat, mais je n'ai jamais arrêté d'attaquer. C'est un rêve qui se réalise. Les conditions étaient tellement difficiles en piste, quand il pleut, on ne sait jamais ce qui peut arriver !" Vettel ne dira pas le contraire… "Je ne commets pas une grosse erreur, mais ça a suffi pour avoir des grosses conséquences, avec un freinage tardif et un blocage des roues arrières. A tout autre endroit du circuit, j'aurais pu repartir avec une telle sortie de piste, mais à cet endroit-là, c'était impossible ! Je n'ai pas de mots pour exprimer ma déception", dixit le pilote Ferrari qui assurément a loupé là un premier tournant dans la saison…