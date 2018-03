Vettel, le coup gagnant

La bataille fait donc déjà rage. Pour la reprise de la Formule 1, le spectacle n’était pas forcément au rendez-vous sur le circuit de l’Albert Park de Melbourne dimanche. Mais la course à distance entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel est bien lancée. Car pour cette première de la saison, les deux pilotes se sont livrés un bel affrontement. Au final, Sebastian Vettel a eu le dernier mot pour s’imposer en 1h29'33''283 devant le champion du monde britannique (+5’’036) et son coéquipier Kimi Räikkönen (+6’’309). Et le pilote allemand a joué un bien mauvais tour à son adversaire.

Eblouissant samedi lors des qualifications pour décrocher la 73e pole position de sa carrière, Lewis Hamilton avait déjà donné le ton. Après un départ un peu mou, le pilote Mercedes a su rester en tête malgré la pression des Ferrari de Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel. Auteur de son premier arrêt aux stands peu de temps après le Finlandais, le Britannique a finalement laissé l’Allemand prendre les devants au 19e tour. Les positions inversées, la course a finalement connu un tournant. Contraint à l’abandon à quelques mètres de la sortie des stands pour un problème de serrage de roue, tout comme son coéquipier Kevin Magnussen un peu plus tôt, Romain Grosjean (Hass) n’avait d’autre choix que de laisser sa monoplace à un endroit plutôt gênant. C’est le moment que Sebastian Vettel a choisi pour réaliser son premier arrêt et profiter de l’intervention de la virtual safety car pour ressortir juste devant Lewis Hamilton au 26e tour, stoppé dans son élan à 80 km/h.

La voiture de sécurité repartie, les pilotes n’ont pas attendu pour reprendre les hostilités sur les chapeaux de roues. Longtemps installé à environ une seconde de son adversaire, le champion du monde en titre, avec des pneus moins frais, n’a jamais réussi à reprendre la tête et a même lâché prise à quelques tours de la fin, laissant Sebastian Vettel s’envoler et Kimi Räikkönen revenir un peu plus près. Bousculé en conférence de presse samedi par le Britannique, l’Allemand a donc répondu de la meilleure des manières: sur le circuit. "C’est plutôt bien. On a eu un peu de chance avec la safety car, il faut être honnête. Ça a bien tourné pour nous aujourd’hui, j’espère que tout le monde a apprécié. (…) J’ai vu une voiture arrêtée dans le virage 4, une Haas, après il y a eu celle de Romain (Grosjean, ndlr) au deuxième virage, j’étais plein d’adrénaline parce que je suis ressorti juste devant Lewis et je savais qu’après il serait difficile pour lui de me dépasser", a expliqué à chaud le vainqueur du jour, auteur de sa 48e victoire.

De son côté, Lewis Hamilton n’avait d’autre choix que de féliciter son adversaire, bien aidé par cette VSC: "Aujourd’hui, ils ont fait un meilleur travail que nous et on sait qu’il reste beaucoup de boulot." Si le Britannique a perdu la première bataille, la guerre est loin d’être terminée. Et le GP de Bahreïn dans deux semaines est déjà attendu, pour voir la réponse du champion du monde.