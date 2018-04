Vettel, la roue tourne

C'est la revanche des Red Bull ! Contraintes à l'abandon dès les premiers tours du GP de Bahrein le week-end dernier, les monoplaces au taureau ailé ont pris leur revanche en animant un Grand Prix de Chine remporté ce dimanche par un superbe Daniel Ricciardo. Avec une victime de marque, Sebastian Vettel, qui a vécu une course pas loin d'être totalement cauchemardesque.

A la fête lors des deux premières courses de la saison, le pilote Ferrari espérait réaliser la passe de trois, avec un départ en pole position devant son coéquipier Kimi Raïkkönen. Vettel a dû résister au bel envol du Finlandais, mais il a réussi son objectif de départ: franchir la premier virage en tête. C'est par la suite que les choses ont commencé à se gâter. Rentré au stand un tour avant le leader, Valtteri Bottas a réalisé une boucle canon et bénéficié d'une certaine lenteur dans les stands chez la Scuderia pour doubler Vettel. Le début des malheurs pour l'Allemand, avant le tournant de la course, au 30e tour. A la lutte pour la... 18e place, une semaine après son épatante 4e place à Bahrein, Pierre Gasly (Toro Rosso) a cartonné son coéquipier Brendan Hartley et provoqué l'irruption de la voiture de sécurité.

Ricciardo, c'est du propre

Cet incident a lancé le show Red Bull. Rentrés au stand chausser des pneus neufs, un pari totalement payant, Ricciardo et Verstappen sont revenus sur la piste le couteau entre les dents. En quelques tours, l'Australien a aligné Hamilton, Vettel et enfin Bottas, avec une propreté admirable, pour aller cueillir la sixième victoire de sa carrière, loin d'être la plus vilaine. Verstappen, lui, a fait un petit tour dans l'herbe après une tentative de dépassement impossible sur Hamilton, avant de percuter Vettel, histoire de plomber totalement la course du pilote allemand.

Vettel a vu ses rivaux le dépasser, et même la Renault de Nico Hulkenberg. Pire, le quadruple champion du monde, sérieusement entamé en fin de course, a même été dépassé par Fernando Alonso (McLaren) pour terminer à une huitième place très décevante au regard des performances de sa monoplace, qui semblait la plus performante du week-end. Il perd également des points sur Lewis Hamilton, 4e grâce à la pénalité infligée à Verstappen, et qui sauve les meubles sur une course dont il n'a jamais été un acteur majeur, mécontent du comportement de sa Mercedes. A l'arrivée, l'écart n'est que de 11 points entre les deux hommes au classement du championnat, alors que Vettel est l'homme fort du début de saison. Pas cher payé.