Vettel: "Je ne vais pas quitter Ferrari"

Les temps sont durs pour Ferrari et Sebastian Vettel. L'été promettait d'être superbe, il a été catastrophique au point que Lewis Hamilton en a profité pour prendre le large au classement du championnat du monde. Lors du Grand Prix du Japon, le pilote allemand et son équipe ont tous les deux commis des erreurs et Vettel a terminé 6e.

"Je ne vais pas quitter Ferrari. Je fais partie de l'équipe et je veux en faire partie. Je pense que nous avons beaucoup de potentiel. Evidemment, les dernières courses n'ont pas été bonnes. On a rendu la tâche de Mercedes bien trop facile. Malgré tout, l'état d'esprit dans l'équipe est bon", a-t-il plaidé pour Auto Bild. Et tant que Hamilton ne sera pas champion, il donnera tout...