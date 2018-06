Vettel fait coup double

Après Eva, Margherita et Gina, Sebastian Vettel qui depuis le début de sa carrière a pris l’habitude de prénommer ses montures a choisi de baptiser sa Ferrari 2018 Gloria. Faut-il y voir un signe ? Toujours est-il que l’intéressé a repris la tête du championnat du monde ce dimanche à Montréal. Au terme d’un Grand Prix du Canada rondement mené que la Scuderia ne s’était plus adjugé depuis 2004, par la grâce d’un certain Michael Schumacher…

40 ans après le triomphe de l’icône locale Gilles Villeneuve – sur Ferrari – Sebastian Vettel a donc remis un coup de collier en cette septième manche de la saison, lui qui s’était offert les deux premiers rendez-vous, en Australie et à Bahreïn, avant de laisser la vedette à Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo. Cette fois, ces deux derniers se sont battus pour des places d’honneur, devancés dans la course au podium par leurs coéquipiers Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo.

Le champion du monde sortant du team Mercedes a perdu de gros points au petit jeu des arrêts aux stands, parvenant toutefois à limiter la casse au nez et à la barbe de Kimi Räikkönen, sixième du jour. Résultat – non content d’avoir signé pour l’occasion la 50e victoire de sa carrière en F1- Sebastian Vettel récupère le trône pour un point: 121 contre 120. "Cette course était parfaite, on peut la décrire comme ça, jubile l’Allemand, relayé sur l’antenne de Canal+. C'est encore un long chemin jusqu'à la fin de ce championnat, mais c'est sûr que cette victoire est bonne à prendre. Piloter de la sorte ici, ça me rend très fier pour Ferrari." A confirmer peut-être au Castellet dans quinze jours. Pour le grand retour du Grand Prix de France !