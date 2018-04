Vettel encore devant

Sebastian Vettel garde la main. Ou plutôt, c'est Ferrari qui reste toujours un cran au-dessus de ses concurrents en ce début de saison. Car si le pilote allemand, vainqueur de deux des trois premières courses de l'année, a signé sa troisième pole position consécutive, au Grand Prix d'Azerbaïdjan, celle-ci aurait sans doute dû revenir à son coéquipier Kimi Raïkkönen. Après avoir signé le meilleur temps en Q1 puis en Q2, le Finlandais était parti pour en faire de même en Q3.

Mais lors de son ultime tour lancé, alors qu'il avait amélioré dans les deux premiers secteurs et possédait plus de 2 dixièmes d'avance sur Vettel, "Iceman" a commis une petite faute au virage n°16 qui lui a fait tout perdre. Ainsi, c'est bien Vettel qui s'élancera en tête, dimanche, dans une première-ligne de quadruples champions du monde où l'on retrouvera également Lewis Hamilton. Raïkkönen, lui, devra se contenter de la 6e place sur la grille, derrière l'autre Mercedes (Bottas) et les deux Red Bull (Ricciardo et Verstappen, dans cet ordre).

Derrière les trois "grosses" écuries, Esteban Ocon est parvenu à hisser sa Force India en septième position. Le Français termine ces qualifications avec le sourire, contrairement à Pierre Gasly (Toro Rosso, 17e), qui a failli percuter à pleine vitesse son coéquipier Brendan Hartley, ou à Romain Grosjean (Haas, 20e), qui n'a même pas bouclé le moindre tour, victime apparemment d'un problème hydraulique. "On ne peut que remonter, essaye-t-il de positiver. C’est le dimanche qu'on prend les points. On se rassurera en se disant que c’est un bon circuit pour dépasser, et que sur les deux seuls virages que j’ai pris, j’étais plutôt pas mal..."