Verstappen s'est trouvé "vraiment calme" avec Ocon

Max Verstappen est revenu sur la scène marquante du Grand Prix du Brésil, son altercation après la course avec Esteban Ocon, qui l'avait privé de la victoire en course avec un accrochage. Et le bouillant Néerlandais ne regrette rien. "Non, pas vraiment, car je cherchais des excuses et j'ai eu une réponse assez différente, a expliqué Verstappen en conférence de presse, relate Motorsport. Nous ressentons tous de fortes émotions, et à ce moment-là, je venais de perdre une victoire, donc je pense que de mon côté, j'étais vraiment calme. Cela aurait pu être bien pire."

Verstappen a été sanctionné par la FIA pour avoir poussé Ocon, mais il estime que son geste est assez banal. "Ca arrive dans n'importe quel sport, on l'a encore vu récemment en football. Qu'attendiez-vous de moi ? Que je lui serre la main et que je lui dise 'merci beaucoup, je suis deuxième au lieu d'être premier' ? Je pense que c'était une réponse relativement normale."

Et le pilote Red Bull insiste sur le fait qu'Ocon lui a dit quelque chose qui ne lui a pas plu, sans révéler de quoi il s'agit. "Vous n'avez pas entendu ce qui s'était dit à la pesée, vous m'avez juste vu le pousser. Mais si vous comprenez la conversation complète, vous verrez ça de façon assez différente. [Il a dit] quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. Peu importe, en fin de compte, parce que ça m'a vraiment mis en pétard."