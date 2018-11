Verstappen condamné par la FIA à 2 jours de travaux d'intérêt général 

L'attitude de Max Verstappen à l'issue du Grand Prix du Brésil a été fermement condamnée par la Fédération internationale. Furieux après leur accrochage, il avait d'abord déclaré vouloir retrouver Esteban Ocon dans le paddock avant de le bousculer violemment à plusieurs reprises lors de la pesé obligatoire des pilotes à l'issue de la course.

Après avoir écouté la version des deux hommes, les commissaires de course ont décidé de lui infliger 2 jours de travaux d'intérêt général. "Les commissaires ont compris que Max verstappen était extrêmement énervé par l'incident en piste durant la course et on accepté ses explications selon lesquelles, ce n'était pas son intention de frapper Ocon mais qu'il avait perdu ses nerfs", peut-on lire dans le communiqué de la FIA. Ils lui ont rappelé son devoir d'exemplarité et de sportivité et l'ont condamné en ce sens.