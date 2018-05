Une aéro modifiée pour plus de dépassements en 2019

Les dirigeants de la Formule 1 n'ont pas attendu les accords de 2020 pour débuter les grandes manoeuvres. Et puisque les dépassements sont une priorité, ils ont officialisé ce mardi plusieurs modifications sur l'aérodynamique dès 2019. Ainsi, les ailerons avant seront simplifiés, ils seront plus larges et sans les appendices actuels. De même, les écopes de freins n'auront plus d'ailettes. Enfin, les ailerons arrière seront plus larges et plus profonds pour favoriser un peu plus encore l'effet du DRS.

Des décisions qui vont favoriser un air "plus propre" pour la monoplace qui suit l'autre ce qui plaide en faveur du spectacle.