Tout bon pour Hamilton !

Le premier tour du Grand Prix de France, de retour sur le circuit Paul-Ricard pour la première fois depuis 1991, s’est révélé déterminant ce dimanche. Et pas seulement pour Esteban Ocon et Pierre Gasly qui, dans un accrochage commun, ont tout perdu en trois virages… En cette amorce de couse en effet, Sebastian Vettel a voulu forcer le passage aux dépens de Valtteri Bottas, provoquant un drapeau jaune et l’entrée en scène prématurée de la voiture de sécurité. Pour une hiérarchie rapidement verrouillée.

Tombés aux 17e et 18e rangs respectivement, Vettel et Bottas ont pu repartir, certes, mais devant les Lewis Hamilton, Max Verstappen, Daniel Ricciardo et Kimi Räikkönen ne les ont pas attendus. Le premier ainsi a vécu une après-midi sereine sur la piste varoise, guère inquiété par un trio de poursuivants qui en revanche a bataillé ferme. L’entêté "Iceman" finissant par priver Red Bull d’un beau tir groupé sur le podium, en s’invitant sur la troisième marche aux dépens de Ricciardo.

"Je suis très reconnaissant pour tout ce week-end. Cela fait six ans que je suis avec les gars de mon équipe et on arrive à toujours repousser nos limites. On ne lâche jamais et c'est un très beau jour. J'ai apprécié cette course, la météo a été bonne et les fans ont été fantastiques. Personnellement, c'est le meilleur Grand Prix de France que j'aie jamais connu", jubilait après coup Hamilton. Le Britannique en effet peut être satisfait, lui qui grâce à cette troisième victoire en 2018 reprend la tête du classement général à un Vettel cantonné au cinquième échelon. Le chassé-croisé continue !