Toro Rosso: Hartley débarqué au profit d'Albon

C’était sans doute le dernier baquet disponible en vue de la saison 2019, Lance Stroll étant promis à un volant chez Racing Point Force India aux dépens d’Esteban Ocon. Ce lundi, le team Toro Rosso a officialisé l’arrivée d’Alexander Albon, qui remplace de fait Brendon Hartley.

La sœur cadette de l’écurie Red Bull a obtenu l’accord du team Nissan e.dams pour débaucher le troisième pilote du championnat de Formule 2 en 2018. Un talent de 22 ans né au Royaume-Uni et qui pilote sous licence thaïlandaise.

"Alexander a fait une saison de Formule 2 impressionnante en 2018. Il a gagné quatre courses et a fini troisième du championnat. La manière dont il parvient à dépasser nombre de ses rivaux en course montre qu'il est prêt et a la maturité pour courir en Formule 1. La Scuderia Toro Rosso attend 2019 avec impatience: avec Daniil (Kvyat, ndlr) et Alex, nous avons deux jeunes pilotes très solides et compétitifs", se réjouit Franz Tost, le patron de la Scuderia Toro Rosso, ainsi relayé par Motorsport.