Toro Rosso-Gasly: "Je ne vais pas mentir, ça fait mal au cul..."

Pierre Gasly l'avait mauvaise. Après des essais hivernaux sans problème majeur, le pilote tricolore a été contraint à l'abandon lors du Grand Prix d'Australie en raison d'une panne moteur, plus précisément du MGU-H. Une très grosse déception.

"Je ne vais pas mentir, ça fait mal au cul (la panne) mais c’est comme ça et tout le monde va tenter de régler le problème pour les prochaines courses", a-t-il plaidé pour Autosport.

Pour Honda, c'est évidemment une situation complexe. D'autant plus que la performance n'était pas non plus au rendez-vous.