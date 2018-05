Toro Rosso: Gasly furieux après Magnussen

C'est le moins que l'on puisse dire que Pierre Gasly n'a pas aimé la manoeuvre de Kevin Magnussen - connu pour sa rudesse en piste (pour ne pas le dire autrement)- lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, dimanche. "Kevin est le type le plus dangereux avec qui j'aimai couru. Il m'a littéralement poussé dans le mur à plus de 300 km/h et il a ruiné ma course. J'aurai été au pire 10e après le "restart"", s'est insurgé le Français de Toro Rosso pour le site de la F1. Les images ne laissent aucune place au doute.