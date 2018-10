Toro Rosso: Des sauterelles, des oeufs de fourmis et des vers pour le repas de Gasly et Hartley

En marge du Grand Prix du Mexique, Pierre Gasly et Brendon Hartley ont eu droit à un événement avec des sponsors comme il y en a à chaque fois. Cette fois, le menu qui leur est présenté ne semble guère les enflammer. Ce que l'équipe Toro Rosso résume ainsi sur Twitter: "Donc, des sauterelles, des vers de terre et des oeufs de fourmis pour le dîner ?"

Et la tête du pilote français vaut le détour...

