Toro Rosso : Des changements sur le moteur de Gasly

Un abandon lors de la première course en raison d’un problème moteur. La saison n’a pas débuté sous les meilleurs auspices pour Pierre Gasly et Toro Rosso. Le bloc Honda avait pourtant montré une réelle fiabilité pendant les essais hivernaux…

Les ingénieurs de chez Honda ont trouvé les causes du problème et vont effectuer (déjà) des changements sur les moteurs des deux pilotes. "Remplacer des composant dès la 2e course est évidemment une décision difficile et ce n’est pas idéal car le nombre de moteurs et de composants est limité à 3 par saison", a reconnu Toyoharu Tanabe, le directeur technique de Honda.

Gasly va également changer son ICE (moteur à combustion interne) ce qui, avec encore 20 courses à effectuer représente une très mauvaise nouvelle.