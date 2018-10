Sauber: Tatiana Calderon va piloter une F1

Tatiana Calderon va prendre part à une séance d'essais au volant d'une Formule 1, ce mardi sur le circuit de Mexico. Un petit événement pour la Colombienne qui est la première femme à conduire une monoplace à ce niveau depuis trois ans. La pilote de 25 ans va effectuer une vingtaine de tours (environ 100 kilomètres) avec une Sauber dans le cadre d'un tournage publicitaire.

"Incroyable, s'est-elle enthousiasmé sur les réseaux sociaux, prenant la pose avec la voiture. Aujourd'hui est le Jour J pour piloter cette beauté. Je ne peux plus attendre !"

INCREIBLE! Hoy es el día de manejar esta bestia @SauberF1Team Que ganas!! @escuderiatelmex @Telcel

UNREAL! Today it’s the day to drive this beauty @SauberF1Team Can’t wait @ClaroColombia @infinitum @Telcel_Racing

